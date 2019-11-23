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Дубилет решил сам нанять себе телохранителей вместо госохраны

Дубилет решил сам нанять себе телохранителей вместо госохраны

Дмитрий Дубилет

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет за собственные средства нанял двух охранников. Об этом он рассказал в интервью на телеканале ZIK, передает УНН.

"Оказывается, что если министр обращается к государственной охране, то это не просто выделить двух человек. Там создается целый департамент. Они собирались восемь человек мне выделить. Я не понимал, что это так серьезно. Я за свои средства нанял двух охранников. Это частные охранники, которые ходят со мной. Я не хотел, чтобы государство тратило лишние ресурсы на меня", - рассказал Дубилет.

Министр также добавил, что публично просил охрану для того, чтобы объяснить, почему у него появится охрана, и есть риски.

"Не было конкретных угроз. Были определенные сигналы о том, что тот же алкоголь, это довольно сложная вещь. Не было конкретного человека, который бы сказал, что "сейчас у тебя будут проблемы". Просто мне сказали: здесь много криминала. Чтобы не было проблем, мы тебе советуем, чтобы у тебя была охрана. Я откровенно скажу, я очень не хотел этого делать, но это был определенный компромисс с моей семьей. Такой был разговор с моей семьей. Я сказал - хорошо, давайте как временное мероприятие", - добавил Дубилет.

Напомним, 8 ноября Дубилет попросил себе государственную охрану.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, охрана, Дмитрий Дубилет
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