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NYT: Россия вела кампанию для обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США

NYT: Россия вела кампанию для обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Россия несколько лет вела кампанию, направленную на то, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Как сообщается, эта тема обсуждалась на брифинге с участием сотрудников американской разведки и сенаторов.

"Представители американской разведки за последние недели сообщили сенаторам и их помощникам, что Россия участвовала в многолетней кампании, чтобы изобразить Украину ответственной за взлом (почтовых серверов Демократической партии США - ред.) Москвой на выборах 2016 года, считают три американских должностных лица", - пишет издание.

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По словам американских чиновников, президент России Владимир Путин в течение многих лет выдвигает ложные теории украинского вмешательства.

Как указано, республиканцы использовали подобные темы для защиты президента США Дональда Трампа в процессе импичмента.

Добавим, бывший советник Трампа обвинила республиканцев из-за гипотез о вмешательстве Украины в выборы в США.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Россия, Украина
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