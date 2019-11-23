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Миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в следующие недели

Миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в следующие недели

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину 22 ноября. В миссии заявили о достижении заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы сотрудничества Украины с Фондом, и пообещали продолжение дискуссий в следующие недели. Об этом говорится в полученном УНН заявлении главы миссии МВФ Рона ван Родена по итогам визита в Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины", - отметил Рон ван Роден.

По его словам, миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - добавил Рон ван Роден.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Киеве 14 ноября.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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