"Зрады" нет: Маркарова прокомментировала итоги визита миссии МВФ без соглашения

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Министерстве финансов подтвердили достижение значительного прогресса и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, указав, что "зрады нет", и правительство активно продвигается к согласованию программы, передает УНН.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - написала Маркарова.

Министр отметила, что те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но".

"Зрады" нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается.

Миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в последующие недели.

Миссия вела переговоры с руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которое должно заменить программу "стенд бай", размер которой составил 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.