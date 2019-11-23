Загороднюк: Украина готова делиться с Канадой уроками, усвоенными за пять лет борьбы с РФ

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Канада является постоянным украинским союзником и партнером, и Украина готова делиться своими усвоенными уроками, полученными в ходе 5-летней обороны от российских посягательств. Об этом в интервью CTV News заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который находится с визитом на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает УНН.

"Канада один из наших крупнейших союзников и партнеров все это время... Много поддержки и помощи - как материальной, так и не материальной. Конечно, расширение взаимоотношений - в наших интересах. И поскольку мы уже имеем пять лет опыта борьбы с Россией, мы хотели бы помочь нашим друзьям с помощью усвоенных уроков, опыта. Я знаю, что Канада также заинтересована в этом", - отметил министр.

По поводу того, что миссия Канады, которая помогает с обучением украинских военных, продлена до весны 2022 года, и является ли это достаточным, Загороднюк отметил, что "думает, это повторяющаяся программа". "Не думаю, что мы решим все вопросы с Россией до тех пор, но мы тренируем наших солдат, приближаемся к стандартам НАТО - это то, с чем Канада и наши союзники помогают нам", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним, ранее Загороднюк заявлял, что финансово-экономические отношения с Россией невозможны.