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Появилась информация об инфаркте у главы ПриватБанка - в банке не знают

Появилась информация об инфаркте у главы ПриватБанка - в банке не знают

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что у председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла "произошел инфаркт". В пресс-службе ПриватБанка заявили, что не имеют такой информации, сообщает УНН.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - отметил, в частности, Дубинский.

В то же время, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга относительно таких данных заявил: "У нас нет такой информации".

Он также указал, что Крумханзл находится за границей: "Он сейчас вообще за границу выехал".

Добавим, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время".

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк
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