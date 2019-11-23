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Загороднюк рассказал министру обороны Канады о ситуации на Донбассе

Загороднюк рассказал министру обороны Канады о ситуации на Донбассе

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время визита в Канаду провел встречу с канадским коллегой Харджитом Сингхом Саджаном, проинформировав его о ситуации на Донбассе. Об этом сам Загороднюк сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Встретился с министром национальной обороны Канады господином Харджитом Сингхом Саджаном. Мы обсудили "сегодня" и "завтра" оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. "Настоящее" - это всесторонняя помощь Канады Вооруженным Силам Украины, которую сам министр на своей странице в Facebook уже назвал "непоколебимой" (steadfast). Кроме того, я проинформировал господина Харджита Саджана о ситуации на Востоке Украины и подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канадой наших евроатлантических стремлений", - отметил Загороднюк.

Напомним, министр обороны Загороднюк заявил, что Украина готова делиться с Канадой уроками, усвоенными за пять лет борьбы с РФ.

Источник: УНН
Теги: Канада, Минобороны, Украина, Андрей Загороднюк
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