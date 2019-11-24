Министр обороны Загороднюк обсудил ситуацию с безопасностью на Черном море с госсекретарем ФРГ

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В рамках Международного форума в Галифаксе (Канада) в субботу состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с государственным секретарем Федеративной Республики Германия Бенедиктом Зиммером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в нормандской формате. В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи.

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессии и построении системы lessons learned.

Также было уделено внимание потенциальному визита немецкой делегации в Украину в начале следующего года.

Напомним, Загороднюк рассказал министру обороны Канады о ситуации в Донбассе.