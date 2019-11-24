Федоров анонсировал единый портал государственных услуг

КИЕВ. 24 ноября. УНН. За три-пять лет все услуги в Украине будут на едином сайте. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, предает УНН.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифровуем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - сказал Федоров.

Он рассказал, что на первом этапе планируется оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

"Что касается портала? На портале мы будем запускать первые услуги - это открытие ФЛП, это открытие ООО, это помощь при рождении и "Э-Малыш". Это будут первые услуги", - отметил министр.

По его словам, внутренняя задача власти - выйти на оцифровку и запуск четырех услуг в месяц, начиная с весны.

"То есть мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон. Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - заявил Федоров.

Напомним, по словам Михаила Федорова, через год украинцы смогут передвигаться по стране без паспорта, имея цифровой паспорт в приложении "Действие".