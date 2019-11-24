Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 ноября 2019 21:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт спрогнозировал цены на рыбу
Эксперт спрогнозировал цены на рыбу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5475
Версия для печати

Пользоваться электронными водительскими правами можно будет уже в декабре - Федоров

Пользоваться электронными водительскими правами можно будет уже в декабре - Федоров

Михаил Федоров

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал Федоров.

Он рассказал, что нормативно уже все готово для внедрения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

Напомним, по словам Михаила Федорова, за три-пять лет все услуги в Украине будут на едином сайте.

Источник: УНН
Теги: документы, водитель, Михаил Федоров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.