Новости: Экономика
Понедельник, 25 ноября 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 7425
Мировые цены на нефть выросли
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром выросли в цене до 63,65 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,91 доллара за баррель, прибавив 0,24%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН