Мировые цены на нефть выросли

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром выросли в цене до 63,65 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,91 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.