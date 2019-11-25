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Ангар с техникой горел в Днепропетровской области

Ангар с техникой горел в Днепропетровской области

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ангар с грузовиками и комбайном горел в поселке в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщение о пожаре в ангаре с техникой в поселке Петропавловка по улице Мира спасатели получили 25-го ноября в 1:21.

На месте спасатели установили, что пожар возник внутри ангара, расположенного на территории сельского фермерского хозяйства.

Огнем поврежден моторный отсек, кабина и колеса грузового автомобиля "КамАЗ" на общей площади 15 кв. м. Также, поврежден моторный отсек, кабина и техническое оборудование комбайна John Deere-660 на площади 12 кв. м и повреждено переднее колесо грузового автомобиля "МАЗ" на площади 1 кв. м. Общая площадь пожара - 28 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

В 1:36 огонь локализован и в 2:21 ликвидирован.

Напомним, в Киеве произошел пожар в складском ангаре.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары, ГСЧС
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