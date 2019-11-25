Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 12:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8205
Версия для печати

Украинцев предупредили о тумане и гололеде

Украинцев предупредили о тумане и гололеде

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине сегодня в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 25 ноября в Украине ожидается сухая погода.

Источник: УНН
Теги: погода, туман, гололед, ГСЧС, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.