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Понедельник, 25 ноября 2019, 08:38 • Юлия Шрамко • 8205
Украинцев предупредили о тумане и гололеде
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине сегодня в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, 25 ноября в Украине ожидается сухая погода.
Источник: УНН