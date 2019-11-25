Украинцев предупредили о тумане и гололеде

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине сегодня в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 25 ноября в Украине ожидается сухая погода.