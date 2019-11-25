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Водитель сгорел вместе с автомобилем в ДТП в Полтавской области

Водитель сгорел вместе с автомобилем в ДТП в Полтавской области

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Кременчуга.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - сообщили в патрульной полиции в Facebook.

Другие участники ДТП, как отмечается, доставлены в больницу.

Напомним, в Киеве Porsche вылетел на тротуар, перевернулся и загорелся.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Полтава и Полтавская область, пожары, патрульная полиция
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