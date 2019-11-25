Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 12:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
6105
Версия для печати

Утром в понедельник Киев остановился в пробках

Утром в понедельник Киев остановился в пробках

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено на бульваре Леси Украинки, улице Бассейной, улице Шовковича, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, Парковой дороге, Набережном шоссе, Воздухофлотском шоссе, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы.

На левом берегу в пробках стоит проспект Генерала Ватутина, Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе, проспект Николая Бажана.

Движение на мостах - Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега, Южным мостом, Северным мостом и мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 25 ноября в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.