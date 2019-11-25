За три дня Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Компания Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck всего за три дня. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
Через несколько дней после презентации новой модели Cybertruck американская компания Tesla получила около 200 тысяч заказов на футуристический бронированный пикап. Эту цифру назвал в ночь на понедельник, 25 ноября, глава компании Илон Маск.
Желающие приобрести Cybertruck могут зарезервировать для себя один из автомобилей, серийный выпуск которых планируется начать в 2022 году. Для этого необходимо заплатить залог в сумме 100 долларов, которую впоследствии, в случае отказа от покупки, производители обещают вернуть.
Как сообщалось ранее, в Сан-Франциско 22 ноября был презентован новый автомобиль Tesla Cybertruck, который стал пятым электромобилем в линейке американской компании.
Люкс-версия имеет три электромотора и способна разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды. Ее стоимость составляет почти 70 тысяч долларов.
Самые дешевые автомобили концепта будут продавать по почти 40 тысяч долларов.
200k- Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019