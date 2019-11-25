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МТС продает свой украинский бизнес азербайджанской Bakcell за 734 млн долларов

МТС продает свой украинский бизнес азербайджанской Bakcell за 734 млн долларов

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС объявил о подписании соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине азербайджанской компании Bakcell. Об этом сообщает пресс-служба МТС, информирует УНН.

"Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг объявляет о подписании c компанией OOO Telco Solutions and Investments, являющейся подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, юридически обязывающего соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения, как отмечается, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере Vodafone-Украина, за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. В компании сообщили, что передача акций пройдет в ближайшее время.

Рядом с этим, компания-покупатель отмечает, что приобретение Vodafone будет финансироваться в основном за счет ресурсов от международных финансовых структур.

"С приобретением Vodafone-Украина, второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и выхода на новые рынки компаний, входящих в группу компаний NEQSOL Holding. Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности Vodafone-Украина является надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать, чтобы дальше внедрять инновации и передовые технологии в Украине", - прокомментировал заместитель главы совета директоров Bakcell Юсиф Джаббаров.

В компании уверяют, что смена собственника никак не повлияет на операционную деятельность Vodafone-Украина. Компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone и в дальнейшем будет выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell приобрести украинский мобильный оператор "Vodafone Украина".

Источник: УНН
Теги: Россия, мобильная связь, Азербайджан, продажа
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