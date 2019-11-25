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На Донбассе будут судить пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР"

На Донбассе будут судить пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Обвинительный акт относительно пограничника, подозреваемого в участии в террористической организации "ЛНР", направлен в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Направлен в суд обвинительный акт относительно пограничника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемого в участии в террористической организации. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 по июнь 2015 житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации - так называемой "ЛНР".

За этот период мужчина осуществлял пропускной режим на блокпостах в городе Лисичанске Луганской области, где проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров.

Также он принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных Сил Украины. Выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей из террористической организации "ЛНР".

Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчине инкриминируют участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, боевик террористической организации "ЛНР" приговорен к восьми годам лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, ЛНР, пограничники, ГБР
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