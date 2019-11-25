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Отопление полностью включили в 20 областях Украины

Отопление полностью включили в 20 областях Украины

КИЕВ. 25 ноября. УНН. К отоплению во время нынешнего сезона полностью подключили 20 областей Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

"По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилая - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилая - 99,9%), Полтавской (социальная - 98,1%) областях и Киеве (жилая - 99,9%).

Напомним, жителям Новояворовска и Нового Роздола, где были проблемы с отопительным сезоном, уже подают тепло.

Источник: УНН
Теги: отопление, Минрегион, отопительный сезон
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