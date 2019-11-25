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Во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину

Во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львовской области в результате наезда поезда погибла женщина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

"24 ноября в 15:33 ч. на железнодорожном перегоне "Сапежанка-Добротвор", на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией, поезд №142 сообщением "Львов-Бахмут" смертельно травмировал жительницу города Каменка-Бузская 1944 года. Задержка движения поезда №142 составила 1 ч. 6 мин., поезда №6306 - 54 мин. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, поезд, смерть
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