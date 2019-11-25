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Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам

Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мультфильм "Холодное сердце 2" продемонстрировал рекордный результат по кассовым сборам в международном прокате, сообщает УНН.

Мультфильм от Disney стал безоговорочным лидером международного бокс-офиса – лента собрала 223,2 млн за выходные, стартовав всего на 37 рынках (исключая домашний рынок – США).

Дебют стал лучшим для анимации за всю историю кинопроката. Ранее самым успешным считался мультфильм "Ледниковый период 3: Эра динозавров", собравший в международном прокате 152 млн долларов за первый уик-энд.

Самые крупные сборы "Холодное сердце 2" получил в Китае – 53 млн долларов, на втором месте Южная Корея – 31,5 млн долларов, а на третьем Япония - 18,2 млн долларов. Также успешным можно считать старт мульфильма в Великобритании (17,8 млн долларов), Германии (14,9 млн долларов), Франции (13,4 млн долларов), Мексике (9,3 млн долларов), Индонезии (6,2 млн долларов), на Филиппинах (6,1 млн долларов) и в Испании (5,8 млн долларов). В предстоящие выходные состоится открытие в Италии, России и Австралии, а также в Греции, Новой Зеландии, Тринидаде, Чили и Венесуэле.

У себя на родине в США "Холодное сердце 2" возглавило прокат с суммой в 127 млн долларов. Это лучший результат для компании Walt Disney Animation и третий самый кассовый старт для мультфильма.

Как сообщалось ранее, Disney представила график премьер до 2023 года.

Источник: УНН
Теги: США, мультфильм, рекорд, сборы
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