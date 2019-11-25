Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-заместителя министра культуры Лесничей

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на меру пресечения экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.

"Коллегия судей отложила рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-заместителя министра культуры в связи с тем, что в Апелляционную палату не поступили материалы дела. Следующее судебное заседание состоится 2 декабря в 10:00", - сказал Клищенко.

Напомним, в суд апелляционной инстанции направлена жалоба прокурора - об увеличении размера залога для бывшей замминистра культуры Украины.

Как сообщалось, экс-заместителю министра культуры Виктории Лисничей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в размере 576 тыс. 300 гривен.

По данным САП, руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, экс-заместитель министра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Их задержали 12 ноября сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов США.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.