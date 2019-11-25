НАБУ завершило следствие по делу экс-нардепа Белоцерковца

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Детективы Национального бюро и прокуроры САП сообщили народному депутату Украины Верховной Рады Украины VIIІ созыва Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Так, 22 ноября 2019 года подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 годы, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащего на праве собственности близкому родственнику народного депутата.

Напомним, в октябре 2019 года экс-нардепу Белоцерковцу сообщили о подозрении.