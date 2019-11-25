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Неизвестные в Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Памятник известному еврейскому писателю Шолом-Алейхему, установленный недалеко от Центральной синагоги в Киеве, разрисовали свастиками. Об этом у себя на странице сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, передает УНН

“Очередная провокация напротив нашей синагоги. Сегодня утром”, — написал он.

Напомним, что в октябре этого года на лестницу Центральной синагоги в Киеве неизвестные люди в камуфляже бросили чучело с фотографией Игоря Коломойского, залитое красной краской. Моше Реувен Асман обратился в правоохранительные органы, с требованием найти и привлечь к ответственности виновных.

Источник: УНН
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