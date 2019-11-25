Полиция открыла уголовное производство из-за осквернения памятника Шалом-Алейхему

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за повреждения памятника Шолом-Алейхему в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.