Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 12:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4140
Версия для печати

Полиция открыла уголовное производство из-за осквернения памятника Шалом-Алейхему

Полиция открыла уголовное производство из-за осквернения памятника Шалом-Алейхему

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за повреждения памятника Шолом-Алейхему в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.

Источник: УНН
Теги: полиция, вандализм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.