Новости: Криминал и ЧП
Понедельник, 25 ноября 2019, 11:41 • Анна Мурашко • 4140
Полиция открыла уголовное производство из-за осквернения памятника Шалом-Алейхему
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за повреждения памятника Шолом-Алейхему в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.
Как сообщал УНН, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.
Источник: УНН