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В Одессе отчим напоил вином 15-летнюю девочку и изнасиловал

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Одессе отправили в СИЗО отчима 15-летней девочки, который подозревается в ее изнасиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

“О происшествии в полицию сообщила родственница 15-летней девочки, которая была первой, кому и доверилась. По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула. Проснулась девушка, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь”, — говорится в сообщении.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Сейчас следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся необходимые следственные действия для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования происшествия.

Напомним, на Харьковщине задержали 49-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку и пытался покончить жизнь самоубийством.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, Национальная полиция
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