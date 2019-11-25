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В Николаеве произошел взрыв в гараже, есть пострадавший

В Николаеве произошел взрыв в гараже, есть пострадавший

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Николаеве во время газосварочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси в гараже, в результате чего один мужчина получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 24 ноября в 16:35 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в гараже на территории частного домовладения по ул. 9 Военная Центрального района Николаева.

Как выяснилось, взрыв произошел во время проведения газосварочных работ. Мужчина, который находился в гараже, до прибытия спасателей с ожогами лица 1 степени госпитализирован в лечебное учреждение. В результате взрыва произошло незначительное повреждение стены.

Сотрудники ГСЧС вместе с представителями правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Причина данного инцидента устанавливается.

Напомним, в Харькове, на улице Чайковского, взорвался автомобиль Toyota Camry.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Николаев и Николаевская область, ГСЧС
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