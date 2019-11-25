Первые шаги деятельности Зеленского положительно оценивают 62% украинцев - опрос

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на ноябрь этого года первые шаги деятельности Президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают 62% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Первые шаги деятельности Президента Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно (19% - полностью положительно и еще 43% преимущественно положительно). Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане преимущественно положительно относятся к первым решений и предложений Зеленского.

Также украинцы считают, что первоочередные пять действий Президента и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%.

Справка: общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы стали доверять волонтерам и ветеранам АТО больше, чем Президенту Украины и армии.