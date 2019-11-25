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Кулебу планируют перевести из реанимации в общее отделение - врач

Кулебу планируют перевести из реанимации в общее отделение - врач

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Врачи планируют перевести Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу, который вместе с детьми пострадал в ДТП, из отделения интенсивной терапии в общее отделение. Об этом во время брифинга сообщил главный врач КП "Феофания" Игорь Семенив, передает УНН.

По словам Семенива, Николай Кулеба был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (реанимацию).

"Господин Кулеба (был госпитализирован - ред.) в общее отделение реанимации, (старший - ред.) сын - в нейрореанимацию, потому что превалировала черепно-мозговая травма. У нас было проведены диагностические обследования, установлен диагноз, проведены хирургические манипуляции господину Николаю и сыну", - рассказал Семенив.

Врач отметил, что на сегодня их состояние стабильное, но достаточно тяжелое.

"Состояние Николая Кулебы сегодня стабильно, и планируется его перевод в общее отделение из интенсивного. Сын в дальнейшем будет находиться в интенсивном отделении, будут проводиться определенные диагностические обследования, а также хирургические манипуляции согласно протоколу", - сказал Семенив.

На вопрос журналистов, в сознании ли они на данный момент, Семенив ответил: "Мы не можем сказать, в сознании ли они. Там вводятся определенные медикаменты для того, чтобы обезболить, есть определенная седация. Однако, признаки сознания есть".

Напомним, в результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого автомобиля.

Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского Омбудсмена Кулебу. Позже в полиции рассказали подробности.

Было открыто уголовное производство.

Позже Кулеба сообщил, что после ДТП находится с сыновьями в больнице.

Источник: УНН
Теги: дети, омбудсмен, Феофания
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