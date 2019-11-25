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У родителей в этом году в Украине уже отобрали 44 ребенка

У родителей в этом году в Украине уже отобрали 44 ребенка

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В этом году по решению суда 44 ребенка отобрали у родителей, которых лишили родительских прав. Об этом сообщил на брифинге по противодействию и предотвращению домашнего насилия заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский, передает корреспондент УНН.

"В этом году 44 ребенка были отобраны из-за результатов судебной тяжбы между родителями, между мужчиной и женщиной. Были поданы иски об отобрании детей и о лишении родительских прав", - отметил Нижинский.

По его словам, сейчас поданы иски в отношении родителей 59 детей о лишении родительских прав.

Напомним, полицейские мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли уже 1200 срочных запретительных предписаний.

Только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые страдали от домашнего насилия.

Источник: УНН
Теги: дети, Минсоцполитики
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