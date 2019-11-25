Завтра КСУ начнет рассмотрение дела о досрочном прекращении полномочий нардепов

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завтра, 26 ноября, Большая палата Конституционного Суда Украины начнет рассмотрение дела по конституционному обращению ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КСУ.

“26 ноября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекту о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украина, реестрациний номер 1027) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

В Законопроекти предложенно, что полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

1) сложения полномочий по личному заявлению;

2) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

3) признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;

4) прекращения его гражданства Украины или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

5) установление судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в ВРУ;

6) невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

7) отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний ВРУ и/или заседаний комитета ВРУ, членом которого он является, в течение одной очередной сессии;

8) нарушение требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению таких требований, эти обстоятельства им не устранены;

9) его смерти.

Ранее УНН сообщал, на рассмотрении в Конституционном суде Украины находится конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины законопроекта о дополнительных основаниях прекращения полномочий народного депутата Украины.