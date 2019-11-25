В Кабмине разрабатывают новую редакцию закона о персональных данных

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине, рабочая группа занимается разработкой новой редакции Закона Украины “О защите персональных данных”, в котором будут учтены лучшие европейские и мировые практики в этой сфере. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“В понедельник состоялось заседание межведомственной рабочей группы по разработке законодательных предложений в сфере защиты персональных данных. Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, юристы и эксперты начала процесс разработки новой редакции Закона Украины „О защите персональных данных“, в котором будут учтены лучшие европейские и мировые практики в этой сфере”, — написала Денисова.

Она также отметила, что одним из первоочередных вопросов, связанных с защитой конституционного права на приватность и защитой персональных данных является актуализация и осовременивание законодательства в этой сфере, а Украина является одним из государств, которое еще не внесло соответствующие изменения в законодательство.

В частности, речь идет об имплементации лучших европейских стандартов, отраженных прежде всего в Общем Регламенте о защите данных (ЕС) 2016/679 и модернизированной Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных 108+.

Модернизированная Конвенция 108+ позволит унифицировать существующие механизмы защиты персональных данных и усилить защиту данных при трансграничной передаче данных.

“Убеждена, что вопрос соблюдения прав человека является важнейшим в современном обществе, в частности, в части невмешательства в частную жизнь, во времена когда обработка данных должна происходить в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами”, — пишет омбудсмен.

Напомним, по мнению правозащитников, наблюдение за людьми со стороны Facebook и Google представляют угрозу для прав человека.