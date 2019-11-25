Цены на газ для населения снижены на 7% - Оржель

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Цены на газ для населения снижены на 7% от цены предыдущего квартала 2019 года. Об этом заявил на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Даже в условиях остановки транспортировки, даже в условиях, когда мы работаем в достаточно критической ситуации, как технологического характера, так и финансового характера, правительство защищает людей от колебаний цены на газ зимой. Те запасы, что у нас есть в хранилищах, и подготовка по другим топливам позволяет нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем цена в предыдущем квартале 2019 года - 7% разница цены квартал к кварталу", - отметил Оржель.

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Напомним, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899,00 грн за тысячу кубометров.

Ранее УНН сообщал, Кабинет министров работает над тем, чтобы снизить стоимость энергоносителей для предотвращения повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в регионах.