В России "довольны" решением арбитража в Гааге в деле против Украины

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Россия довольна решением арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 25 ноября, на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.

"22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал, сформированный по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разбирательства с Россией по "керченскому инциденту", принял свое первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража. Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража", - говорится в заявлении министерства.

Как заявили в российском МИДе, суд согласился с доводами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии - юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, при этом, каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов.

Напомним, 22 ноября Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

Как сообщалось ранее в УНН, Россия стремилась сделать закрытыми слушания в Арбитражном трибунале по захвату трех украинских кораблей с экипажем в Черном море.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена с аннексированного Россией Крыма.