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Завтра суд рассмотрит жалобу на меру пресечения мужа нардепа Скороход

Завтра суд рассмотрит жалобу на меру пресечения мужа нардепа Скороход

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения гражданского мужа народного депутата Анны Скороход Алексея Алякина 26 ноября. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Алякина Сергей Тарасюк.

"Завтра, 26 ноября, состоится рассмотрение жалобы", - сказал Тарасюк.

Тарасюк отметил, что они выступают за отмену любой меры пресечения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения гражданскому мужу народного депутата Анны Скороход Алексею Алякину.

Также, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщалось ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, гражданин РФ, жалоба, Киевский апелляционный админсуд
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