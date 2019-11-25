Оржель заявил об историческом минимуме цен на газ с 1 января при одном условии

КИЕВ. 25 ноября. УНН. При заключении Украиной договора о транзите газа с российским ОАО "Газпром" цены на газ с 1 января достигнут исторического минимума. Об этом заявил на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии, передает корреспондент УНН.

"Летние цены на газ, если говорить о балансе цены в хранилищах, то газохранилища начали наполняться в июне-июле, когда у нас была довольно большая цена. Август-сентябрь, сентябрь-октябрь - самая низкая цена. Но несмотря на эту цену и учитывая те форварды, которые сейчас есть - в частности, это тот ресурс который позволяет нам снизить цену на газ даже в условиях 100% отсутствия транспортировки газа. Если у нас получится подписать договор на транспортировку, то не только эти цены в хранилищах, которые были закачаны летом - еще больше факторов будут влиять на снижение цены на газ. Я думаю, если это произойдет, у нас будет исторический минимум по ценам на газ с 1 января", - сказал Оржель.

Ранее министр заявил, что подписание договора о транзите газа с российским ОАО "Газпром" является абсолютным приоритетом для Украины.