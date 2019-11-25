В Украине испытали бронеатомобили "Казак-2М1" и "Варта-Новатор"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В 169-м учебном центре подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины прошли испытания опытного образца многофункционального бронеавтомобиля "Казак-2М1" и специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается в сообщении, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ "Казак-2М1" и СБА "Варта-Новатор".

"Кроме того, во время проведения испытания опытного образца ББКМ "Казак-2М1" генерал-лейтенант Александр Сирский выполнил упражнения стрельб из 12,7 мм крупнокалиберного пулемета НСВТ", - говорится в сообщении.

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Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" и многофункциональный бронеавтомобиль "Козак-2М1" получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы, принимавших участие в испытаниях, отметили в пресс-службе.

Справка. Казак-2М1 - это полноценный броневик, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. Казак-2М1 даже классифицирован иначе - как "Бронированная боевая колесная машина", а не "специализированный бронированный автомобиль", как предыдущие бронеавтомобили. По сути, Казак-2М1 - это "компактный БТР".

СБА "Варта-Новатор" - бронеавтомобиль, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Машина создана на усиленном шасси Ford F-550. Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений.