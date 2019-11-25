Всеукраинский совет церквей осудил акт вандализма над памятником Шолом-Алейхему

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО - ред.) осудил надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, назвав это актом вандализма и покушением на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ВСЦиРО.

"Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, который объединяет в своем составе более 90 процентов верующих людей христианского, иудейского и мусульманского вероисповедания, решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве. Это, безусловно, акт вандализма и покушение на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине", - говорится в сообщении.

В совете церквей считают, что подобный поступок, ставит целью нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинцев в мире, как закоренелых антисемитов.

"Мы считаем такие акты недопустимыми и обращаем внимание на то, что системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинский перед миром, как закоренелых антисемитов. Но мы знаем, что антисемитизм и вандализм не пользуются поддержкой широких масс украинского общества. Поэтому мы просим всех наших сограждан поставить решительный заслон враждебным попыткам разжечь огонь межнациональной и межрелигиозной вражды в Украине.

"Мы обращаемся к Национальной полиции и МВД Украины с просьбой расследовать данный инцидент и привлечь виновных к установленной законодательством ответственности", - сообщили в ВСЦиРО.

Напомним, неизвестные в Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



