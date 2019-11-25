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Завершено расследование по делу экс-руководителя Львовского бронетанкового завода

Завершено расследование по делу экс-руководителя Львовского бронетанкового завода

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Завершено расследование по делу бывшего директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тимка, которого подозревают в недекларировании доходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Сегодня, 25 ноября 2019 года подозреваемому и его защитнику открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Также среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ".

Напомним, экс-руководителю Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, декларация, бронетанковый завод, НАБУ
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