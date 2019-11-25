Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 ноября 2019 19:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4800
Версия для печати

Зеленский обратится к России, чтобы в Украину вернули оборудования с катеров

Зеленский обратится к России, чтобы в Украину вернули оборудования с катеров

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России, чтобы в Украине вернули оборудования с катеров “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу”. Соответствующее видеообращение Президента появилось на его YouToube канале, передает УНН.

“Во-первых всех поздравляю — мы вернули корабли. Все как обещали так и сделали. Но не все там в порядке, некоторого оборудования там нет. Но я обещал, сейчас появятся списки чего там нет. Мы обратимся к России и она обязательно нам это вернет. А во-вторых в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы. Это радостная новость”, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что на возвращенных Россией катерах “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” не хватает оборудования.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.