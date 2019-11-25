Зеленский обратится к России, чтобы в Украину вернули оборудования с катеров

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к России, чтобы в Украине вернули оборудования с катеров “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу”. Соответствующее видеообращение Президента появилось на его YouToube канале, передает УНН.

“Во-первых всех поздравляю — мы вернули корабли. Все как обещали так и сделали. Но не все там в порядке, некоторого оборудования там нет. Но я обещал, сейчас появятся списки чего там нет. Мы обратимся к России и она обязательно нам это вернет. А во-вторых в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы. Это радостная новость”, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что на возвращенных Россией катерах “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” не хватает оборудования.