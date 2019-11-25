В АМКУ рассказали о достижениях Украины в экспорте курятины

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина ежегодно наращивает объемы экспорта курятины. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики и Государственной фискальной службы, в Комитете рассказали, что в течение 2016 - 2018 гг Украина экспортировала 809,056 тыс. тонн мяса куриного. Так, в 2016 году за границу было отправлено 231,431 тыс. тонн продукта, в 2017 году - 259,3 тыс. тонн (+ 12,1%), в 2018 году - 318,2 тыс. тонн.

В прошлом году, по сравнению с 2016 годом, экспорт курятины вырос на 37,5%, в годовом измерении - на 22,7%, свидетельствуют данные АМКУ.

Также сообщается, что в 2018 году Украина поставила на внешние рынки четвертую часть от произведенного в течение последних трех лет мяса куриного.

Напомним, за последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%. В прошлом году компания МХП обеспечила Украину валютной выручкой на сумму 450 млн долларов США.