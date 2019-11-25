Во Львове горела воинская часть

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львове горел медицинский пункт в военной части на улице Стрыйской, 146. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Возгорание произошло на крыше медицинской части. Ликвидирован пожар в воинской части в 18.18 ", - сообщили в ГСЧС.

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Причины возникновения пожара пока устанавливаются. Так же пока неизвестно, какие убытки были нанесены огнем.

Напомним, 19 ноября около 5:00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области, произошел пожар. В результате один военный погиб, а еще один - получил ожоги.