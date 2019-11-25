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Польша перевела из Великобритании почти половину своего золотого запаса в страну

Польша перевела из Великобритании почти половину своего золотого запаса в страну

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальный банк Польши завершил процедуру перевода из Великобритании около 100 тонн золота республики в свои хранилища, что составляет почти половину запаса страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Нацбанка Адам Глапинский, пишет УНН со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

“Мы завершили процедуру перевода нашего золота в страну, — сказал он. — Теперь у нас в резерве столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран”. Золото было перевезено в Польшу на самолетах с соблюдением необходимых мер безопасности.

По словам Глапиньского, центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Стоимость перевезенного в республику золота оценивается в 18 млрд злотых (4,7 млрд долларов США).

В июле Национальный банк Польши информировал, что запасы золота в 2018-2019 годы возросли на 125,7 тонн до 228,6 тонн. Около 100 тонн золота Польша намерена продолжать хранить в Великобритании, несмотря на предстоящий выход королевства из Евросоюза.

Как писал УНН ранее, Польша сообщила Газпром о намерении расторгнуть контракт на импорт газа.

Источник: УНН
Теги: Польша, Великобритания
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