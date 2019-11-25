Судил активистов Евромайдана: бывшему судье сообщили о подозрении

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему судье одного из райсудов г. Киева, который принимал решение об арестах активистов Евромайдана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"... 25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, 20 ноября 2019 года следователи органов прокуратуры пресекли функцию досудебного расследования. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в соответствии со ст. 216 УПК Украины в другие органы досудебного расследования. Вместе с тем, прокуроры продолжают выполнять процессуальные действия в пределах расследований.