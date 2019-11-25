Президент прокомментировал ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на аварию с участием Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, который вместе с детьми пострадал в ДТП 24 ноября. Об этом Глава государства сказал в видеообращении, опубликованном на его Facebook-странице, передает УНН.

"К сожалению, вчера в ДТП попал наш уполномоченный по вопросам защиты прав ребенка, господин Кулеба, к сожалению, со своими детьми. Сейчас они находятся в больнице, и мы, я уверен, я верю, будем молиться, будем держать кулаки, чтобы все было в порядке", - сказал Президент.

Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского омбудсмена Кулебу. Впоследствии в полиции рассказали подробности.

В результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого авто.