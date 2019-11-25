ООС: боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — сообщили в штабе.

Так, четыре обстрелы позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: дважды неподалеку Луганского — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Крымского — из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также у Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил из стрелкового оружия у Марьинки.

“Текущей суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было”, — отметили в штабе.

Напомним, 24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.