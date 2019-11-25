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В ООС рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в результате обстрела Марьинки

В ООС рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в результате обстрела Марьинки

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Женщина, которая сегодня получила ранения в результате обстрела боевиков в городе Марьинка, сейчас находится в больнице города Курахово, ей была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации по этому населенному пункту, было ранено гражданское лицо. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Российские оккупанты совершили несколько выстрелов. Пуля пробила пострадавшей грудную клетку и попала в левое плечо. Необходимая первичная медицинская помощь женщине была предоставлена военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что эта ситуация в очередной раз доказывает, которыми “беспринципными и циничными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса”.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Марьинке боевики подстрелили женщину, которая гуляла с трехлетним ребенком.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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