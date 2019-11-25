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По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Знаменская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту срыва отопительного сезона 2019-2020 годов в Светловодске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364-1 УК - злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия.

В рамках досудебного расследования проверяют причастность должностных лиц совместного предприятия ООО "Светловодскбыт" к возможному присвоению средств, полученных от потребителей тепловой энергии за предоставление соответствующих услуг, которые соответственно должны быть уплачены газоснабжающей компании за использование природного газа (задолженность предприятия составляет более 50 млн грн).

Кроме того, должностные лица совершили ненадлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и теплоснабжающих сетей, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам жителей территориальной общины Светловодска.

Также проверяют причастность к указанным противоправным действиям должностных лиц органа местного самоуправления.

Продолжается следствие. Досудебное расследование осуществляют органы полиции.

Напомним, в городе Светловодск Кировоградской области из-за порывов трубопровода на 25 ноября без тепла остались 111 жилых домов и 2 детсада.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, уголовное производство, Кропивницкий и Кировоградщина
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