В Украине усилят ответственность за фальсификацию лекарств - Зеленский подписал закон

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 12 ноября народные депутаты приняли в целом проект закона №1152-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 363 народных депутата.