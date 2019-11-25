Во Львове в столовой отравились семь человек

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столовой львовского предприятия отравились 7 человек. Состояние пациентов средней тяжести, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По информации Департамента здравоохранения Львовской ОГА, в ООО "Нестле Украина" зафикслвана вспышка кишечной инфекции.

"Во "Львовскую областную инфекционную клиническую больницу" госпитализированы пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головная боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул, из числа работников, которые питались в столовой ООО "Нестле Украина", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 8:00 за помощью обратилось и было госпитализировано 7 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

Напомним, после свадьбы во Львовской области с отравлением госпитализировали 13 человек.